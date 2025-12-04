Лідери країн Балтії розглядають можливість демонтажу залізниці із РФ та Білоруссю

Лідери Латвії, Литви, Естонії заявили, що розглядають можливість демонтажу залізничного сполучення з Росією та Білоруссю. При цьому рішення має бути спільним, повідомляє видання Delfi.

Зокрема, за словами естонського президента Алара Каріса, у разі ухвалення країнами рішення щодо демонтажу він має проводитися спільно. Він зауважив, що ситуації Латвії, Литви та Естонії відрізняються, але необхідні скоординовані дії.

Литовський лідер Гітанас Науседа також повідомив, що важливо діяти скоординовано щодо Балтійської лінії оборони. Також вважає доцільним співпрацювати з Польщею, яка розглядає питання щодо створення Східної лінії оборони.

За його словами, Єврокомісія має розглянути питання щодо забезпечення відповідного фінансування як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі. До того ж, країни працюють над заходами контрмобільності, тому відмова від залізничних колій до східних країн стала б їхньою складовою.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також повідомив, що рішення щодо демонтажу мають ухвалити спільно. Роботу в цьому напрямку продовжать на урядовому рівні із залученням військових та оборонних експертів.

повідомлялося, що кільком латвійським міністерствам та органам безпеки доручено до кінця року підготувати висновок про вплив на Латвію знесення залізничних колій на кордоні з РФ.

ForUA нагадує, у ніч з 24 на 25 жовтня, аеропорти Вільнюса та Каунаса вже припиняли роботу через метеорологічні повітряні кулі. Загалом за тиждень повітряне сполучення було порушено чотири рази, що вплинуло на приблизно 95 рейсів та майже 14 тис. пасажирів.

У відповідь на повторювані інциденти, Державна прикордонна служба (VSAT) повідомила про тимчасове припинення пропуску транспорту та осіб через прикордонні контрольні пункти з Білоруссю.