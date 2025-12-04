﻿
Війна

Нардепи звільнили від ПДВ операції з ввезення товарів для дронів і РЕБ

Нардепи звільнили від ПДВ операції з ввезення товарів для дронів і РЕБ

Верховна Рада ухвалила законопроєкти №14169 та №14170 про звільнення від ПДВ для операцій з ввезення товарів, призначених для безпеки та оборони.

За це рішення проголосували 272 депутати на засіданні в четвер, 4 грудня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нові податкові пільги охоплюють широкий спектр оборонної продукції і стосуються товарів для виробництва та модернізації:

  • дронів (БпЛА);
  • машин розмінування;
  • засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • іншої оборонної техніки.

Ввезення симуляторів бойових дій також здійснюватиметься без ПДВ.

Законопроєкти також уточнюють питання списання знищених або забракованих деталей, що спростить бухгалтерський облік для виробників. Виробники зможуть реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафних санкцій.

Законопроєкти також передбачають продовження чинних пільг. До 2027 року пільги продовжать діяти для БпЛА, прицілів, тепловізорів та іншого спорядження. До 2029 року – для вітроенергетичних генераторів та обладнання для відновлюваної енергетики.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ВРПДВвійнаВРУнардепидрониРЕБ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Названо найчистіше місто світу: хто очолив рейтинг
Рейтинги 04.12.2025 09:49:54
Названо найчистіше місто світу: хто очолив рейтинг
Читати
Польща виділить $100 мільйонів на ракети для України
Свiт 04.12.2025 09:27:40
Польща виділить $100 мільйонів на ракети для України
Читати
У Києві та Львові запрацює Чарівний Експрес: подробиці
Суспiльство 04.12.2025 08:47:47
У Києві та Львові запрацює Чарівний Експрес: подробиці
Читати

Популярнi статтi