Ціни на нафту залишаються під тиском

Ціни на нафту у п’ятницю, 16 травня, залишилися стабільними та прямують до другого тижневого зростання поспіль:

Brent — $64,52 (-1 цент)

WTI — $61,64 (+2 центи)

Нафта знижувалась раніше через перспективу нової ядерної угоди між США та Іраном, яка може додати до ринку до 400 тис. барелів на добу.

На ринку зберігається тенденція до стабілізації з легким позитивом, але баланс між геополітичними ризиками, пропозицією та попитом залишається крихким. Переговори з Іраном, торгові відносини США–Китай та рішення ФРС і ОПЕК+ — ключові фактори, що впливатимуть на динаміку найближчими тижнями.

В той же час МЕА прогнозує профіцит на 2025 рік через збільшення видобутку ОПЕК+, попри незначне зростання попиту. Інвестори також стежать за сигналами про можливе зниження ставок ФРС.

В той же час дані Управління енергетичної інформації США (EIA) показали неочікувано велике зростання запасів нафти, що знову порушило занепокоєння щодо попиту з боку найбільшого світового споживача. Інвестори також уважно стежать за можливим зниженням ставки ФРС, яке може стимулювати економіку США і підтримати споживання пального.