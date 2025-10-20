На вихідних Україна перейде на зимовий час

Українцям слід пам’ятати: у ніч із суботи на неділю, 26 жовтня, країна перейде на зимовий час. Стрілки годинника необхідно буде перевести на одну годину назад о 04:00.

Переведення годинників в Україні відбувається щороку в останню неділю жовтня. Таким чином, зимовий час 2025 року настане за звичною традицією.

Раніше планувалося, що переведення годинників 2024 року буде останнім, адже Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Документ пройшов друге читання, але президент Зеленський його не підписав, тому зміни поки що не набули чинності.

