У Кремлі хочуть, щоб у виборах президента брали участь українці у РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що українці, які мешкають у Росії, мають голосувати на виборах президента України.

Лавров сказав, що повноваження президента Володимира Зеленського скінчилися ще у травні 2024 року, повідомляє "РБК-Україна".

На його думку, вибори в Україні мають відбутися, як передбачено законодавством.

Він заявив, що керівництво країни має отримати мандат на укладання мирних домовленостей.

"Зробити це можна лише через вибори, прозору та чесну виборчу кампанію, в якій братимуть участь усі зацікавлені політичні сили. Потрібно зрештою дати українському народу можливість знайти свою долю, включаючи ту величезну кількість його представників, які живуть у Росії", - сказав він.

Лавров додав, що організація волевиявлення не повинна використовуватись як привід для тимчасового припинення бойових дій з метою переозброєння ЗСУ.

