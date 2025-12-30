У ЗСУ формують окремі дивізіони безпілотних систем ППО

Ключовим завданням сил оборони є знищення засобів повітряного нападу противника, які Росія застосовує щодня.

Пріоритетом залишається посилення напряму БПЛА-перехоплювачів. Йдеться про збільшення кількості таких дронів, наземних станцій та радіолокаційних засобів, а також про нарощування підготовки екіпажів.



"Наше ключове завдання на даному етапі - посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів, збільшення кількості відповідних дронів, наземних станцій та РЛС, нарощення обсягів та якості підготовки екіпажів", - заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



В межах ешелонованої системи протиповітряної оборони вже створюються рубежі перехоплення на віддаленні від великих міст. Кількість застосувань дронів-перехоплювачів та їхня ефективність поступово зростають, однак темпи роботи необхідно прискорювати.



Він повідомив про формування дивізіонів безпілотних систем ППО та створення штатних підрозділів БпЛА-перехоплювачів у складі навчальних центрів. Для протидії "Шахедам" також залучаються ресурси армійської та малої авіації, а також підтримка міжнародних партнерів.



"Противник користується погодними умовами, модернізує свої ударні дрони та змінює тактику їх застосування, атакуючи на наднизьких висотах. Відповідно, модернізуємо наші способи протидії та змінюємо систему заради необхідних результатів", - зазначив він.

