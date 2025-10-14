Базові потреби стали недоступними для більшості українських родин

У 2025 році більшість українських родин відчувають фінансовий тиск навіть при оплаті базових витрат — продуктів харчування та комунальних послуг. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом соціології НАН України.

Згідно з даними дослідження, 67,3% українців змушені економити, позичати гроші або звертатися по допомогу, щоб купити продукти. На оплату комунальних послуг (газ, вода, тепло, електроенергія) змушені шукати додаткові джерела фінансування 59,7% респондентів.

Навіть на дрібній побутовій техніці, такій як чайники, праски чи мікрохвильові печі, економлять 59,6% українців. Велика побутова техніка, наприклад холодильники чи пральні машини, залишається проблемою для 25,5% домогосподарств.

Попри фінансові труднощі, 72,4% опитаних вважають свій матеріальний стан «середнім». При цьому 21,9% називають себе бідними, 3,5% — злиденними, а заможними себе вважають лише 2,1%, багатими — 0,2%. Соціологи пояснюють це зниженням соціальних стандартів: українці порівнюють себе не з довоєнним рівнем життя, а з поточними умовами виживання.

Аналітики зазначають, що зменшення купівельної спроможності населення може мати довгострокові наслідки для внутрішнього ринку та економіки країни, впливаючи на попит, зайнятість та податкові надходження.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) з 9 вересня по 8 жовтня 2025 року. У ньому взяли участь 1835 респондентів з усіх регіонів України, крім окупованих територій Півдня, Сходу та АР Крим.

Як повідомляло раніше ForUa, українці масово не платять комуналку.