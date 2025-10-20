Графіки відключень світла застосовуватимуться сьогодні по всій країні

Сьогодні по всій Україні діятимуть графіки відключень світла для промислових споживачів. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватись з 06:00 до 22:00 в усіх регіонах України, повідомили в "Укренерго. Зазначена причина обмежень - це наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

А у Чернігівській області триватимуть погодинні відключення для побутових споживачів, які затвердить оператор системи розподілу (обленерго).

В Укренерго попередили, що ситуація може змінитися та закликали стежити за актуальною інформацією на сайтах обленерго.

Як повідомляло раніше ForUa, відключення світла відбуватимуться за новою схемою.