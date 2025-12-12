﻿
Скільки коштують сосни та ялинки у різних регіонах України: огляд цін від лісництв

Середня вартість новорічних дерев цього року коливається від 210 до 250 гривень, тоді як ялини та ялиці коштують у межах 240–280 гривень. Про це повідомило ДП «Ліси України».

У підприємстві зазначили, що ціна може суттєво відрізнятися залежно від регіону. Зокрема, на Волині 1,5-метрову сосну можна придбати за 180 гривень, а на Сумщині та Чернігівщині — за 170 гривень.

Водночас у регіонах із меншими лісовими ресурсами — на Сході та Півдні — а також поблизу великих міст вартість новорічних дерев дещо вища.

Окрім звичайних зрізаних дерев, частина лісництв пропонує ялинки у контейнерах. «Ціни на такі дерева стартують від 500 гривень і залежать від їхнього розміру», — уточнили в ДП «Ліси України».

