Полiтика

«Слуга народу» обере нового голову, назвно кандидата

Партія «Слуга народу» проведе з’їзд 17 грудня для обрання нового голови. Повноваження чинної голови Олени Шуляк, яка обіймала цю посаду два терміни, завершуються 14 грудня.

Про це повідомили джерела, а також підтвердив народний депутат Олексій Гончаренко.

Гончаренко також назвав можливого наступника: "Перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко стане новим головою партії «Слуга народу», кажуть мої джерела. 17 грудня має відбутись зʼїзд партії «Слуга народу». Нинішня голова партії Олена Шуляк обіймала цю посаду вже два терміни. Тому і будуть міняти голову".

 Автор: Галина Роюк

