Кияни вимагають зберегти льодову арену

У Києві набирає обертів петиція, яка закликає Київську міську раду (КМР) втрутитися в ситуацію навколо льодової арени "Крижинка", розташованої на вулиці Романа Мстиславовича, 7 (стара назва Генерала Жмаченка). Активісти, батьки спортсменів та тренери вимагають запобігти закриттю та подальшій забудові одного з ключових спортивних об'єктів столиці.



Проблема виникла після того, як стало відомо про продаж земельної ділянки, де знаходиться арена. За інформацією авторів петиції, ділянка була переоформлена приватним власником під будівництво житлового комплексу або офісного центру, а сам каток планується закрити вже 28 грудня.



Автор петиції Роман Холонюк наголошує, що таке рішення призведе до повної зупинки тренувального процесу сотень дітей та професійних спортсменів, а також до руйнування 40-річної спортивної бази фігурного катання та хокею в Києві.



"Крижинка" є критично важливим об'єктом для системної підготовки великої кількості спортсменів, особливо початкового рівня, в умовах гострого дефіциту льодових арен у місті. Її втрата буде непоправною, оскільки місто та держава не мають можливості швидко побудувати новий аналогічний об'єкт.



Петиція, що вже зібрала 313 підписів, висуває низку вимог до КМР:



Негайно втрутитися та забезпечити функціонування арени.



Ініціювати перевірку законності зміни цільового призначення земельної ділянки та відчуження будівлі.



Розглянути можливість викупу арени у приватного власника або її передачі у комунальну власність.



Встановити заборону на демонтаж чи реконструкцію, що унеможливить подальше використання льоду.



Розробити міську програму підтримки інфраструктури зимових видів спорту.



Спільнота закликає громадян активно підтримати петицію, оскільки лише активна позиція громади може змінити рішення та не допустити знищення "Крижинки", що є важливим центром підготовки українських фігуристів та хокеїстів.

Фото: Електронні петиції