Енергетичний дефіцит: відключення світла відбуватимуться за новою схемою

Українців закликають готуватися до значного дефіциту електроенергії у зимовий період. Очікується, що у країні можливі тривалі відключення світла за схемою “чотири години без електроенергії, дві години зі світлом”.

Найбільш складна ситуація прогнозується у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Ці регіони зазнають найбільших ризиків через регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру та обмеженість захисних можливостей.

Основною проблемою цієї зими є недостатня спроможність протиповітряної оборони повністю захистити енергетичні об’єкти від масованих атак безпілотників і ракет. Навіть найсучасніші системи не завжди можуть перехопити весь арсенал атакуючих засобів.

«Ця зима точно буде дефіцитною. Уже сьогодні аварійні відключення діють майже по всій країні. Найімовірніше, взимку нас очікує сценарій “4х2”: чотири години без світла, дві – зі світлом», – прогнозує представник державної енергетичної компанії.

Енергетики зазначають, що для виведення з ладу одного енергоблоку іноді достатньо одного точного удару. Відновлення підстанцій може зайняти два-три тижні, але це не гарантує стабільного постачання електроенергії, якщо генерації не вистачає для покриття споживання.

Фахівці радять українцям заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та планувати свою діяльність з урахуванням можливих відключень.

