Поляків готують до можливої агресії РФ, - The Telegraph

У Польщі зростає інтерес до курсів виживання, військових шкіл та стрілецьких майданчиків серед цивільних через побоювання можливого конфлікту з Росією, пише The Telegraph.

Серед активних учасників – Пьотр Чурілло, який організував “Польську мережу виживальників” із десятками тисяч членів.

У його гаражі можна знайти бронежилет, пістолети, гвинтівки та мисливські луки. Чурілло зазначає, що громада готова до партизанської оборони та знає базові тактики виживання, включно з запасами продовольства та вмінням кип’ятити воду в польових умовах.

Зростання інтересу до військової підготовки помітне і серед молоді: у Лодзі на стрілецьких майданчиках та у військових школах учні проходять курси тактичної підготовки, медичної допомоги та дрон-операцій. Подібні програми також проводять добровольчі організації, де підлітки вчаться самозахисту та використанню тренувальної зброї.

Як розповіли у виданні, польський уряд у відповідь на загрозу збільшує оборонний бюджет до 4,5% ВВП і планує надати військову підготовку всім дорослим чоловікам. Додатково будується паркан на кордоні з Білоруссю та оборонні позиції на північному кордоні з Калінінградом.

Такі заходи відображають стурбованість країни через недавні дронові атаки та загальну напруженість у регіоні, а також прагнення цивільного населення бути готовим до надзвичайних ситуацій.