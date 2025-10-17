Харкові група молодиків, прикидаючись ТЦК, викрала криптопідприємця

В Харкові група молодиків з кримінальним минулим викрала криптопідприємця, представившись працівниками ТЦК.

За даними правоохоронців, потерпілому харків’янину 32 роки, він займається криптовалютою, оперує не лише власними грошима, а й фінансами інших людей. Зловмисники кілька днів слідкували за жертвою і напали біля пункту обміну валют, коли чоловік приїхав зняти готівку.

Нападники на чорному бусі і в балаклавах назвалися працівниками ТЦК, а потім використали перцевий балон, наділи на руки потерпілого пластикові стяжки й заявили, що просто хочуть грошей.

“У навушниках – щоб не чув розмов своїх викрадачів, чоловіка протягом двох годин возили по місту та області, вивезли через блок-пост, а далі почали залякувати й бити. Вони вимагали віддати всю готівку та переказати всі кошти на криптогаманець. Після погроз і стрілянини потерпілий віддав їм майже 15 тисяч євро, які мав при собі, а також перевів 83 тисячі доларів. І його відпустили – висадили з буса у Безлюдівці (селище Харківського району – ред.)”, – розповів начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Правоохоронці одразу знайшли на камерах спостереження і момент викрадення, і те, як зловмисники слідкували за жертвою. Вже наступного дня частину нападників викрили. Група вирішила розділитися й зняти кошти в двох містах — в Харкові і Києві. Поліція дізналася, у яких саме пунктах обміну валют й затримала трьох учасників угруповання.

Двоє з них вже потрапляли у поле зору правоохоронців через злочини в сфері проституції та сутенерства, третій також пов’язаний з криміналом. Вони під вартою, їм уже повідомили про підозру у розбої та викраденні людини – це до 15 років позбавлення волі.

Зараз правоохоронці шукають інших учасників цього угруповання, адже викрадачів було щонайменше п’ятеро.