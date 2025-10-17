На вулиці Китаю вийшов сталевий патрульний з ШІ

На вулицях китайського міста Ханчжоу у провінції Чжецзян з’явився новий учасник міського патруля – робот-собака з елементами штучного інтелекту.

Його завдання – допомагати муніципальним інспекторам стежити за порядком у місті.

Сріблясто-сірий робот поки що працює в тестовому режимі, пише Global Times. Як повідомили в адміністрації району Цінбо, випробування триватимуть до кінця жовтня, після чого “електронного патрульного” планують офіційно зарахувати до служби.

За словами заступника керівника місцевої інспекційної команди Ву Вея, робопес оснащений “мозком” на базі ШІ, камерою високої роздільної здатності та системою сенсорів, які допомагають йому орієнтуватися та самостійно ухвалювати рішення.

Під час патрулювання сталевий патрульний виявляє незаконне паркування, перекриття доріг або несанкціоновані кабелі. Якщо помічає порушення, відправляє відео у реальному часі, щоб інспектори могли оперативно реагувати.

A silver-gray inspection robot dog has recently begun field patrol on Nanshan Road in Qingbo subdistrict in Hangzhou, East China’s Zhejiang Province to assist local law enforcement patrols, the Qingbo subdistrict office told the Global Times on Thursday. https://t.co/iobm2DSUkb pic.twitter.com/J8CXZoLL6s — Global Times (@globaltimesnews) October 16, 2025

Крім цього, собака звертається до перехожих через динамік, проводячи просвітницьку роботу.

– Будь ласка, не приймайте пропозицій від незнайомих водіїв, не сідайте до незареєстрованих авто та остерігайтеся шахраїв, – виголошує він.

Одного заряду такому патрульному вистачить на 3-4 години. Переважно робопес пересувається на колесах, аби зекономити енергію, але при потребі переходить у режим крокування й може долати підйоми до 35 градусів.

Як пояснює керівник інспекційної команди Ву Вей, головна мета впровадження технології – підвищення ефективність роботи поліції. ШІ-напарник передає координати, зображення та звук у режимі реального часу, а отже, реагування на порушення стає швидшим і точнішим.

– Це приклад того, як передові технології виходять із лабораторій у реальне життя, допомагаючи вирішувати міські проблеми й водночас створюючи платформу для розвитку компаній, – зазначив Ву Вей.

Після завершення тестування влада планує розширити маршрути робота й перелік завдань, які він зможе виконувати.

Ханчжоу – не єдине місто, де експериментують із роботами-собаками. У травні подібну систему запустили в Шеньчжені: там сталеві патрульні стежать за безпекою на залізничній станції та фіксують потенційні небезпеки.