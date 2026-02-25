Правоохоронці розкрили нову схему ухилення від мобілізації у ДМС Дніпропетровщини

Правоохоронці викрили посадовця Державної міграційної служби (ДМС) у Дніпропетровській області та адвоката у створенні схеми ухилення від мобілізації шляхом вклеювання фото військовозобовʼязаних у посвідки іноземців. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Йдеться про тимчасового виконувача обов’язків першого заступника керівника регіонального управління ДМС та адвоката.

За версією слідства, вони пропонували військовозобов’язаним чоловікам підроблені документи за винагороду у 5 тис. доларів.

Схема полягала у виготовленні посвідок на постійне проживання, оформлених начебто на іноземців. Для цього використовували інформацію реальних іноземних громадян, однак замінювали лише фото на зображення українців.

Завдяки цьому чоловікам створювали фіктивний статус іноземців, що давало змогу уникати перевірок військово-облікових документів.

Спілкувалися з "клієнтами" у месенджерах, а гроші передавали особисто адвокату-посереднику.

Зокрема, правоохоронці задокументували передачу 10 тис. доларів неправомірної вигоди. Одразу після отримання підробленої посвідки обох учасників схеми затримали.

Під час обшуків у них вилучили фальшиві документи, телефони та переписку, що підтвердила протиправну діяльність.

Посадовцю Державної міграційної служби та адвокату повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Суд обрав їм запобіжні заходи, а слідство продовжує встановлювати інших ймовірних учасників.