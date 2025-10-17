Саміт у Будапешті стане політичним тріумфом Орбана та приниженням ЄС

Майбутня зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті, присвячена обговоренню ситуації в Україні, викликала різку реакцію в Європі. Для Брюсселя це — приниження, для прем’єра Угорщини Віктора Орбана — політичний тріумф.

Угорський лідер, відомий своєю проросійською позицією, роками конфліктує з Києвом, виступає проти санкцій ЄС та блокував спільні рішення Євросоюзу щодо України. Саміт у Будапешті став для нього символом політичного реваншу, повідомляє The Telegraph.

Орбан — єдиний лідер ЄС, який відкрито підтримав Трампа ще під час його першого президентського терміну, і залишався вірним навіть після його поразки у 2020 році. Американський президент неодноразово називав його «фантастичним лідером» та запозичував деякі політичні ініціативи з угорського досвіду.

Вибір Угорщини для саміту також має символічне значення: країна не визнає ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, що робить Будапешт безпечним місцем для візиту російського диктатора. Для ЄС проведення переговорів поза його участю сприймається як демонстративне ігнорування його ролі у врегулюванні війни.

Аналітики вважають, що саміт у Будапешті — це не лише жест подяки Трампа своєму союзнику, а й сигнал, що світовий порядок можна будувати без участі Брюсселя.

Як повідомляло раніше ForUa, телефонна дипломатія Трампа шокувала українську делегацію.