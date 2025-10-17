﻿
Головне

Вогняна пастка: під Добропіллям згоріла колона ворога

Вогняна пастка: під Добропіллям згоріла колона ворога

Бійці Першого армійського корпусу НГУ “Азов” відбили масштабну атаку російських військ на Добропільському напрямку. Противник намагався прорватися великою колоною бронетехніки через Попів Яр у напрямку Володимирівки, але не зміг навіть дістатися лінії зіткнення, повідомляє DeepState.

Росіяни залучили понад два десятки одиниць техніки, проте дев’ять з них було знищено, ще чотири — пошкоджено. У мережі вже з’явилися кадри знищення бронемашин окупантів.

У DeepState зазначають, що ворог стягнув значні резерви і посилив тиск на ділянці фронту, чому сприяють погодні умови. Водночас українські війська діють у координації — одні підрозділи стримують натиск, інші зачищають прориви противника.

Як повідомляло раніше ForUa, три населені пункти Донеччини перейшли під контроль окупантів.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУГенштабситуація на фронтівійна в Україніситуація під Добропіллям
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Рамштайн-31: Шмигаль озвучив суми, які нададуть партнери
Полiтика 16.10.2025 20:27:48
Рамштайн-31: Шмигаль озвучив суми, які нададуть партнери
Читати
Українські захисники звільнили вже 182,8 кв. км території Покровського району, – Генштаб
Війна 16.10.2025 20:08:55
Українські захисники звільнили вже 182,8 кв. км території Покровського району, – Генштаб
Читати
Чоловікові можуть дати до восьми років тюрми за вбивство собаки
Надзвичайні події 16.10.2025 19:45:38
Чоловікові можуть дати до восьми років тюрми за вбивство собаки
Читати

Популярнi статтi