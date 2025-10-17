Вогняна пастка: під Добропіллям згоріла колона ворога

Бійці Першого армійського корпусу НГУ “Азов” відбили масштабну атаку російських військ на Добропільському напрямку. Противник намагався прорватися великою колоною бронетехніки через Попів Яр у напрямку Володимирівки, але не зміг навіть дістатися лінії зіткнення, повідомляє DeepState.

Росіяни залучили понад два десятки одиниць техніки, проте дев’ять з них було знищено, ще чотири — пошкоджено. У мережі вже з’явилися кадри знищення бронемашин окупантів.

У DeepState зазначають, що ворог стягнув значні резерви і посилив тиск на ділянці фронту, чому сприяють погодні умови. Водночас українські війська діють у координації — одні підрозділи стримують натиск, інші зачищають прориви противника.

