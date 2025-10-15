Ситуація на фронті: три населені пункти Донеччини перейшли під контроль оккупантів

Російські війська окупували три населені пункти на Донеччині: Перебудову, Комар та Мирне, а також просунулися поблизу населених пунктів Іванівка та Воскресенка. Втрати позицій у районах Мирного, Перебудови та Комара відбувалися протягом кількох днів, і ці території вже вважаються контрольованими ворогом. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відслідковує бойові дії в Україні.

Аналітики зазначають, що російські окупанти зайняли виступ у Волноваському районі Донецької області. За останні тижні утримувати позиції українських захисників було складніше через систематичні зачистки, артилерійські удари та атаки безпілотників. Частину позицій було знищено артилерією та дронами, а деякі українські бійці зазнали поранень і змушені були залишати свої рубежі, повідомляє DeepState.

Аналітики додають, що ворог змістив акцент на інші ділянки фронту, що дозволяло українським військовим частково утримувати певні позиції, проте загальна ситуація залишалася складною та напруженою.

Російські окупанти намагаються захопити якомога більше української території на Донеччині. Українські захисники щодня дають відсіч, проводять контратаки та утримують стратегічні рубежі, але на деяких напрямках позиції втрачено через системну перевагу ворога у вогневій потужності.

Аналітики DeepState також відзначають, що у 2025 році роль OSINT у визначенні лінії бойових зіткнень поступово зменшується, оскільки обидві сторони звикли до використання «флаговиків» та інших стандартних методів маркування позицій.

Українські військові продовжують оборону, намагаючись зберегти ключові рубежі та мінімізувати втрати серед цивільного населення та власних підрозділів.

