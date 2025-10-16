У четвер, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до США

Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Вже у Вашингтоні. Сьогодні зустрічі з представниками оборонних компаній, і це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО. Також сьогодні зустріч із представниками американських енергетичних компаній. Зараз, коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики і завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України", - написав Зеленський.

Він додав, що на 17 жовтня запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "томагавки", - зазначив президент України.

Як повідомляв ForUA, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна готова організувати зустріч президента США Дональда Трампа та кремлівського лідера Владіміра Путіна у Будапешті. Орбан назвав потенційну зустріч лідерів, анонсовану раніше Трампом, «чудовою новиною».