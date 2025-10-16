﻿
Полiтика

Угорщина готова організувати зустріч Трампа та Путіна, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна готова організувати зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Владіміра Путіна у Будапешті. Орбан назвав потенційну зустріч лідерів, анонсовану раніше Трампом, «чудовою новиною».

Орбан виступив проти військового курсу Європейського союзу (GettyImages)

Про це він повідомив у мережі X.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан відреагував на заяву Президента США Дональда Трампа про те, що його особиста зустріч із Владіміром Путіним для обговорення припинення війни в Україні має відбутися в столиці Угорщини.

Орбан назвав цю потенційну зустріч «чудовою новиною».

Угорський прем’єр підтвердив готовність Будапешта виступити майданчиком для перемовин.

«Угорщина готова організувати зустріч у Будапешті та прийняти обох президентів», — написав Орбан.

Таким чином Угорщина офіційно підтвердила свою готовність стати місцем проведення саміту, метою якого, за словами Трампа, є «обговорити можливість припинення цієї „безславної“ війни між Росією та Україною».

ForUA нагадує, телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним завершилася, тривавши понад дві години, і була названа Білим домом «хорошою і продуктивною». Трамп заявив, що вони особисто зустрінуться у Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення «безславної» війни між Росією та Україною, а також домовилися про попередні «зустрічі на високому рівні» на чолі з Держсекретарем Марко Рубіо.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

УгорщинаВіктор ОрбанВолодимир ПутінТрамп Дональдпереговори президентів
Популярнi статтi