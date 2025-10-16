Трамп вважає значним прогресом проведену розмову з Путіним і повідомив про заплановану особисту зустріч

Президент США Дональд Трамп вважає значним прогресом проведену в четвер, 16 жовтня, розмову з Володимиром Путіним, назвавши її дуже продуктивною, та повідомив про заплановані зустрічі - особисту у Будапешті та на рівні радників перед тим.

"Після завершення розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі Сполучених Штатів проведе Державний секретар Марко Рубіо разом з різними іншими людьми, яких буде призначено пізніше. Місце зустрічі буде визначено пізніше. Потім ми з президентом Путіним зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій "безславній" війні між Росією та Україною", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Інтерфакс–Україна.

Він також сказав, що під час запланованої зустрічі в п'ятницю, 17 жовтня, з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті сторони обговорять цю розмову з Путіним "та багато іншого".

При цьому Трамп повідомив, що під час розмови з Путіним багато часу присвятив обговоренню "торгівлі між РФ та США після закінчення війни з Україною".

"Я щиро вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною", - сказав він.

Президент США також повідомив, що Путін подякував Першій леді США Меланії Трамп "за її участь у справах дітей - він був дуже вдячний і сказав, що це продовжиться".

"Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала великий прогрес", - резюмував Трамп.

Речниця Трампа Кароліна Левітт під час брифінгу для преси у Вашингтоні щодо розмови президента США з Путіним повідомила, що Трамп вважає, що "все ще є можливість організувати зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського", повідомляє Sky News.

За словами речниці, розмова тривала загалом дві години, і за її підсумками вона Трамп вважає, що в питанні російсько-української війни було досягнуто прогресу. "Президент спробує просунути справу миру вперед", - заявила Левітт.