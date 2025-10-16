﻿
Полiтика

Кіт Келлог провів зустріч з українською делегацією у Вашингтоні

Кіт Келлог провів зустріч з українською делегацією у Вашингтоні

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог провів зустріч з українською делегацією у Вашингтоні.

Як повідомив Кіт Келлог, він зустрівся з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, секретарем РНБО Рустемом Умєровим і першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею.

Водночас у зустрічі взяли участь посол України у США Ольга Стефанішина та заступник спецпредставника американського президента Джон Коул.

– Важлива розмова напередодні зустрічі президентів України та США – узгодження ключових пріоритетів і акцентів. Щиро сподіваємося на конкретні рішення вже завтра, – заявив Андрій Єрмак.

Сам Кіт Келлог сказав, що це була чудова дискусія, і подякував українській делегації за зустріч у Вашингтоні.

ForUA нагадує, у п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАвійна в УкраїніКіт Келлогагресія рфАндрій Єрмакпереговори президентів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

"Київський Версаль": у столиці продають архітектурну пам'ятку XIX століття
Культура 16.10.2025 15:22:47
"Київський Версаль": у столиці продають архітектурну пам'ятку XIX століття
Читати
"Пенсійна" афера: в Одесі листоноша крала пенсії людей
Надзвичайні події 16.10.2025 14:53:17
"Пенсійна" афера: в Одесі листоноша крала пенсії людей
Читати
«Томагавки» зроблять енергетику РФ мішенню для ЗСУ - The Hill
Дайджест 16.10.2025 14:39:30
«Томагавки» зроблять енергетику РФ мішенню для ЗСУ - The Hill
Читати

Популярнi статтi