Відсутність навчання на власних помилках: РФ укотре здійснила вдалий удар по навчальному підрозділу ЗСУ

Російські війська 16 жовтня завдали масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ в тилу. Є загиблі та поранені серед особового складу.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь".

Там кажуть, що навчальний підрозділ розташований у "тиловій та відносно спокійній частині нашої країни", однак подробиць не наводять.

"Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими", — йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" також висловили співчуття родинам та близьким, які загинули внаслідок атаки РФ.

Окрім цього там поінформували, що рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

У ніч на 16 жовтня Росія завдала масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України, застосувавши 320 дронів та 37 ракет. Сили ППО знешкодили 283 БПЛА та 5 ракет Х-59. Ще 18 російських ракет станом на 10:00 були локаційно втрачені. Внаслідок атаки зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Основним напрямком удару були Полтавщина та Харківщина.

1 червня 2025 року російська ракета влучила по навчальному підрозділу ЗСУ на Дніпропетровщині — загинули 12 і понад 60 військових зазнали поранень. Для з’ясування причин втрат створили комісію та розпочали службове розслідування.

Після удару командувач Сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий подав у відставку, пояснивши це "відчуттям відповідальности". 3 червня президент Зеленський звільнив його з посади й призначив керівником Об’єднаних сил, а 19 червня новим командувачем Сухопутних військ став бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

Армія РФ 22 червня 2025 року вдарила ракетою по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ, де тривали заняття з військовослужбовцями. Відомо про трьох загиблих та понад десятьох поранених.

29 липня 2025 року Росія завдала ракетного удару по військовому полігону ЗСУ біля Чернігова. Загинули троє військових, ще 18 отримали поранення, повідомили у Сухопутних військах. Російські медіа писали, що вдарили ракетами "Іскандер", одна з яких була з касетною бойовою частиною.

У ніч на 12 серпня 2025 року Росія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Загинув один військовий, 11 поранені, ще 12 отримали допомогу через акубаротравму та стрес. Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів.

24 вересня 2025 року армія РФ атакувала один із навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Для удару окупанти застосували, зокрема, дві балістичні ракети "Іскандер".