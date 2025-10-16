Російська нафта втрачає ключового покупця: Натяк Трампа обвалив прогнози Кремля

Ціни на нафту почали відновлюватися після різкого падіння, спричиненого загальносвітовим зниженням попиту. Причиною зростання стала заява президента США Дональда Трампа про те, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв припинити закупівлі російської нафти. Ця інформація одразу вплинула на ринок, викликавши підвищення котирувань, повідомляє Bloomberg.

Після оголошення заяви ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) піднялася до майже 59 доларів за барель, відновившись після попереднього двосесійного падіння на 2%. Сорт Brent завершив торги у середу трохи нижче рівня 62 долари за барель. Хоча протягом тижня ринок демонстрував тенденцію до зниження, слова Трампа стали короткостроковим стимулом для зростання вартості енергоносіїв.

Трамп не уточнив, коли саме Індія припинить закупівлю російської нафти, зазначивши лише, що це не станеться негайно. Проте навіть натяк на можливе скорочення імпорту з Росії викликав занепокоєння серед трейдерів щодо майбутнього балансу попиту та пропозиції.

Індія, подібно до Китаю, активно користувалася пільговими умовами закупівлі російської нафти, яка продавалася за зниженими цінами в межах обмежень, встановлених країнами «Великої сімки». Ці заходи були спрямовані на скорочення прибутків Росії від експорту енергоносіїв, водночас забезпечуючи стабільність постачання на світові ринки.

Експерти зазначають, що будь-які зміни у позиції Індії можуть істотно вплинути на глобальну структуру енергетичних потоків, оскільки країна є одним із найбільших споживачів нафти у світі.