Безперервний тиск: окупанти нарощують сили біля Лиману

У районі Лиману ворог зосередив значні сили та не припиняє атак, ведучи безперервні штурми для поступового просування вперед. Про це повідомив Максим Білоусов, керівник комунікаційного підрозділу 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. "Ситуація складна і продовжує бути складною, тому що ворог накопичив велику кількість живої сили навпроти наших позицій і постійно штурмує, намагається давити, просуватися, застосовує різні засоби — піхоту, РСЗВ, «Гради»", — зазначив Білоусов.

Військовий розповів, що серед засобів ураження противника є ударні безпілотники Молнія, Куб та Ланцет, а також активна присутність розвідувальних дронів, що ускладнює українським підрозділам маскування та протидію ворогу. "Українські війська ретельно маскуються, щоб залишатися непоміченими та ефективно протидіяти ворожій розвідці", — додав Білоусов.

Також загрозу становить російська авіація, яка використовує КАБи для ударів по українських позиціях. За словами військового, ці боєприпаси надзвичайно потужні та значно ускладнюють виконання бойових завдань.

Українські підрозділи постійно здійснюють аеророзвідку, контролюючи маршрути постачання противника. Крім того, для стримування ворога використовуються дрони та дистанційне мінування, що дозволяє нейтралізувати сили противника ще на початку його висування. «Як тільки ворог намагається висуватися, ми робимо все для того, щоб його нейтралізувати ще на початку. Дистанційне мінування у поєднанні з дронами допомагає зупиняти противника на підходах до позицій", — пояснив Білоусов.

Водночас він підкреслив, що через чисельну перевагу російських військ надзвичайно складно контролювати ситуацію та відстежувати всі можливі підходи до позицій.

