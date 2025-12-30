Погода 30 грудня: сніг, хуртовини та ожеледиця

Сьогодні по всій території України буде переважно снігова погода. На дорогах - ожеледиця. Вітер - західний, 7-12 м/с, у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Найхолодніше буде на північному сході країни. Водночас плюсові температурні позначки зберігатимуться в окремих південних регіонах - до +3-4 градусів. Стовпчики термометру коливатимуться від -3 до -1 градусів, повідомили синоптики. У Карпатах йтиме помірний сніг, температура повітря -8...-3 градуси.

У Києві та області місцями йтиме невеликий сніг. На дорогах – ожеледиця. Вітер - західний, 7-12 м/с. Температура повітря від -3 градусів морозу до 1 градусу тепла.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.