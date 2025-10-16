Прорив на Донбасі: ЗСУ відновлюють контроль над ключовими позиціями

Сили оборони України успішно відбили атаки російських окупаційних військ поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру у Донецькій області, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState. "Мапу оновлено. Сили оборони України відкинули ворога поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру", — йдеться у повідомленні.

За інформацією проєкту, українські війська продовжують демонструвати успіхи на окремих ділянках фронту, завдаючи втрат противнику і відновлюючи контроль над позиціями, захопленими окупаційними силами. Ці локальні контратаки є частиною загальної стратегії Сил оборони України з утримання і відновлення контрольованих територій на Донбасі.

Поки що офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ чи Міноборони України немає, однак повідомлення від моніторингових ресурсів і очевидців свідчать про активізацію бойових дій у цьому напрямку.

Експерти наголошують, що успіхи на таких локальних напрямках можуть бути важливими для підтримки морального духу українських військових та цивільного населення, а також створюють додатковий тиск на російські війська, змушуючи їх перегруповувати сили.

Донецька область залишається одним із ключових напрямків бойових дій на сході України. Російські війська продовжують вести обстріли і намагатися просунутися вперед, проте українські військові системно відбивають атаки та завдають контрударів, утримуючи стратегічно важливі населені пункти.

