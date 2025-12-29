Англійський ФК "Ліверпуль" запросив до молодіжної команди 14-річного гравця збірної України Мирослава Васьковського. Про це повідомляє пресслужба клубу в Iнстаграмі.

Зазначається, що "Ліверпуль" завершив підписання контракту з 14-річним півзахисником Мирославом Васьковським з австрійської команди ФК "Аустрія Відень".

Вихованець академії київського ФК "Локомотив", гравець збірної України U15 приєднався до віденської "Аустрії" у 2022 році, а потім покинув її у 2024 році.

"Ласкаво просимо до ФК Ліверпуль", - йдеться у дописі.