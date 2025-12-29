﻿
Спорт

14-річний українець підписав контракт із ФК "Ліверпуль"

14-річний українець підписав контракт із ФК "Ліверпуль"

Англійський ФК "Ліверпуль" запросив до молодіжної команди 14-річного гравця збірної України Мирослава Васьковського. Про це повідомляє пресслужба клубу в Iнстаграмі. 

Зазначається, що "Ліверпуль" завершив підписання контракту з 14-річним півзахисником Мирославом Васьковським з австрійської команди ФК "Аустрія Відень".

Вихованець академії київського ФК "Локомотив", гравець збірної України U15 приєднався до віденської "Аустрії" у 2022 році, а потім покинув її у 2024 році.

"Ласкаво просимо до ФК Ліверпуль", - йдеться у дописі.

Фото: пресслужба ФК "Ліверпуль" / Інстаграм

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболНовини спортуфутболістФК ЛіверпульМирослав Васьковський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський назвав референдум ключовою умовою легітимности мирної угоди
Полiтика 29.12.2025 16:52:08
Зеленський назвав референдум ключовою умовою легітимности мирної угоди
Читати
Українців закликають дотримуватися комендантської години у новорічну ніч
Суспiльство 29.12.2025 16:31:35
Українців закликають дотримуватися комендантської години у новорічну ніч
Читати
Як Росія стирає памʼять про злочин у маріупольському драмтеатрі
Культура 29.12.2025 16:05:57
Як Росія стирає памʼять про злочин у маріупольському драмтеатрі
Читати

Популярнi статтi