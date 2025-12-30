Хабарі у парламенті: названо імена нардепів

Національне антикорупційне бюро України вручило підозри п’ятьом народним депутатам, яких підозрюють в організації та участі у схемі отримання неправомірної вигоди за «потрібні» голосування у Верховній Раді, повідомляє НАБУ.

За даними слідства, у парламенті діяла організована група з чіткою ієрархією та розподілом ролей. До неї входили народні депутати та службовці апарату Верховної Ради. Координацію дій здійснював один із депутатів, який контролював виконання вказівок і фінансові розрахунки.

Як працювала схема

- Для організації голосувань використовували закриту WhatsApp-групу, через яку надсилалися вказівки щодо голосування.

- Після голосувань окремим депутатам систематично передавали грошову винагороду.

- Розмір хабарів залежав від результатів голосувань та присутності на засіданнях — від 2 000 до 20 000 доларів США.

- У 2022 році мінімальна сума неправомірної вигоди становила 2 000 доларів, а з серпня 2025 року — не менше 5 000 доларів.

- Розподіл коштів відбувався щочетверга на початку наступного місяця — за підсумками виконання вказівок організатора.

За інформацією слідства, у період з листопада по грудень поточного року один із народних депутатів отримав не менше 145 тисяч доларів США, після чого забезпечив подальший розподіл коштів серед інших учасників схеми.

За даними ЗМІ, підозри оголошено Євгенію Пивоварову, Ігору Негулевському, Ользі Савченко, Юрію Киселю, Михайлу Лабі.

Наразі НАБУ продовжує досудове розслідування.

Як повідомляло раніше ForUa, у НАБУ мають сумніви щодо законности коштів, які внесли за фігурантів операції "Мідас".