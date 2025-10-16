Дипломатичний марафон: Зеленський проведе серію переговорів перед зустріччю з Трампом

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе серію важливих зустрічей у США. Серед запланованих — переговори з оборонними та енергетичними компаніями, а також зустріч у Конгресі США. Очікується також спілкування з українськими журналістами. "На четвер заплановані зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями. До зустрічі із президентом США [Дональдом Трампом] Зеленський матиме зустрічі у Конгресі. Також очікується зустріч з українськими журналістами", — повідомили джерела Суспільного.

Зустріч з Трампом є продовженням переговорів, які президенти провели 11 та 12 жовтня. Тоді Зеленський і Трамп обговорили російські удари по енергетиці України, поставки озброєння та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

Поки що не підтверджено, чи відбудеться спільний медіабрифінг Зеленського із Трампом.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо, яку назвав ключовою. У зустрічі також брали участь прем’єр-міністер України Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.

Як повідомляло раніше ForUa, Пентагоном уже підготовані плани продажу або передачі "Томагавків", якщо Трамп віддасть наказ.