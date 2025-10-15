Пентагон підготував плани передачі або продажу Україні ракет Tomahawk. За даними The New York Times, документи розробили на випадок, якщо Дональд Трамп ухвалить відповідне рішення.

Завершивши переговори про мирну угоду, покликану покласти край війні в Газі, президент США Дональд Трамп заявив, що може дозволити продаж Україні американських ракет "Томагавк", що дасть Києву змогу завдавати дальніх ударів по території Росії.

Саме таких заяв і чекає президент України Володимир Зеленський, готуючись до візиту в Білий дім у п'ятницю, 17 жовтня. "Він хотів би отримати "Томагавки". У нас їх багато, - сказав Трамп про Зеленського. Однак кремлівський диктатор Владімір Путін уже попереджав, що такий продаж стане сигналом "якісно нового етапу ескалації", пише The New York Times.

Відомо, що погрози Трампа поставити Україні ракети - незалежно від того, виконає він їх чи ні, - відображають його зростаюче роздратування щодо Путіна, який відмовляється йти на поступки, "незважаючи на гучні дипломатичні зусилля Трампа".

Пентагон уже підготував плани продажу або передачі "Томагавків", якщо Трамп віддасть відповідний наказ. Однак передача цього озброєння пов'язана з серйозними труднощами, зокрема з тим, що в України немає морських або наземних пускових установок, необхідних для запуску ракет, пише ЗМІ.

Щоб використовувати "Томагавки", Україні знадобиться американська установка Typhon - а цей крок, за словами військових, наблизить США до прямого зіткнення з Росією. До того ж, залишається незрозумілим, скільки ракет можуть надати США, як Україна буде їх безпечно зберігати і який ефект матиме обмежена кількість цього озброєння.

У матеріалі також ідеться про те, що серйозну стурбованість викликає і ризик подальшої ескалації з Росією - про це знову нагадав Кремль, попередивши Вашингтон про неприпустимість передачі Україні далекобійної зброї.