Полiтика

Трамп вважає, що зможе завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що угоди щодо мирного врегулювання між Україною та РФ вдасться досягти в якийсь момент.

"Я думаю, що ми досягнемо угоди в якийсь момент, сподіваюся, у недалекому майбутньому", - сказав він.

Трамп нагадав про втрати військових у війні в Україні, повідомляє "РБК-Україна".

"Тому я не знаю, чи бачили ви щойно оприлюднені цифри. 30 тисяч солдатів загинуло цього місяця", - сказав він.

Трамп уникнув прямої відповіді на питання про додаткові санкції проти Росії, які він обговорював із сенатором Ліндсі Гремом.

"Ми обговорювали їх постійно. Я не вважаю, що з ним дуже цікаво розмовляти. Окрім випадків, коли ми говоримо про законодавство. І ми говоримо про законодавство постійно. Ви вважаєте, що це захопливі стосунки? Це не так. Але ми... ми багато говоримо про законодавство, і у нас на підході чудове законодавство", - сказав він.

 

 Автор: Галина Роюк

СШАРосіяУкраїнавійнаТрамп
