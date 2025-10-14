Фронт змістився: РФ окупувала село на Дніпропетровщині

Російські війська продовжують наступальні дії на сході та південному сході України. За даними аналітичного проєкту DeepState, станом на 13 жовтня ворог окупував населений пункт Тернове на межі Дніпропетровської та Донецької областей.

Аналітики оновили карту бойових дій, зафіксувавши зміни лінії фронту. Згідно з їхніми спостереженнями, російська армія захопила Тернове та просунулась поблизу Шандриголового на Донеччині.

Тернове — невелике село, що межує з Донеччиною. Через своє розташування воно має стратегічне значення для контролю над південними підступами до області.

Шандриголове — населений пункт на півночі Донеччини, поруч із адміністративними межами Луганської та Харківської областей.

Також уточнено лінію зіткнення у Малих Щербаках на Запоріжжі, де тривають активні бої.

Ситуація на фронті залишається напруженою. Російські війська намагаються посилити тиск одразу на кількох напрямках — зокрема, Покровському, Куп’янському та Оріхівському. Українські Сили оборони продовжують оборонні дії та утримують позиції.

Як повідомляло раніше ForUa, втрати ворога на Покровському напрямку зросли майже на 30%.