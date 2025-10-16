Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що Росія активно зміцнює свої військові сили поблизу кордонів Європейського Союзу та готується до нової фази агресії. Хяккянен наголосив, що навіть після завершення війни в Україні Росія залишатиметься реальною загрозою для безпеки Європи, повідомляє CNN. “Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії. Після закінчення війни в Україні для НАТО існують реальні загрози”, — сказав він на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО у Брюсселі 15 жовтня.

Фінський міністр зазначив, що модернізація російських військ і посилення присутності поблизу кордонів є прямими ознаками підготовки Кремля до нових можливих дій.

Перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО Хяккянен повідомив, що Фінляндія приєднається до ініціативи PURL — спільної закупівлі американської зброї для України. Також він анонсував, що цього тижня буде представлено новий пакет військової допомоги для України від Фінляндії.

Як повідомляло раніше ForUa, нова ударна бригада Швеції та Фінляндії буде розміщуватись біля кордону з РФ.