У Бельгії заявили, що план щодо російських активів "відхиляється назад" напередодні саміту Євросоюзу, де однією з ключових тем стане подальша доля заморожених коштів РФ на території єврозони. Про це йдеться у матеріалі видання "Politico", що посилається на джерела.

Як пишуть журналісти, менш ніж за 24 години до того, як лідери ЄС з'їдуться до Брюсселя для життєво важливих переговорів щодо фінансування воєнних зусиль України, Бельгія вважає, що переговори йдуть у зворотному напрямку.

Як сказав посол Бельгії в ЄС Пітер Моорс своїм колегам під час закритих переговорів: "Ми рухаємося назад".

Моорс заявив під час зустрічі, що будь-яке рішення щодо використання активів має ухвалювати прем'єр-міністр країни Барт Де Вевер.

Бельгія наполягає на тому, щоб Комісія вивчила альтернативні варіанти фінансування України, такі як випуск спільного боргу — позиція, яка набула популярності з Болгарією, Італією та Мальтою.

Як нагадують журналісти, прем'єр-міністр країни Барт Де Вевер відмовляється брати участь у переговорах, доки інші уряди ЄС не нададуть суттєвих фінансових та правових гарантій, які захищатимуть Euroclear та його уряд від російських заходів помсти – як вдома, так і за кордоном.

Видання зауважує, що Європейська комісія та посадовці ЄС змагаються з часом, щоб заспокоїти занепокоєння Бельгії щодо пакету фінансування для України на суму 210 мільярдів євро, що використовує заморожені державні активи Росії по всій єврозоні. Підтримка Бельгії є вирішальною, адже левова частка заморожених активів розміщена у брюссельському фінансовому депозитарії Euroclear.

ForUA нагадує, що президент Володимир Зеленський долучиться до зустрічі лідерів країн Євросоюзу, де однією з ключових тем стане подальша доля заморожених на території єврозони російських активів. Саміт запланований на 18-19 грудня.