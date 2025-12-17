Російська влада готується 2026 рік присвятити війні, – Зеленський

Російська влада дала зрозуміти, що 2026 рік присвятять війні. Відповідні сигнали були озвучені диктатором РФ Володимиром Путіним не тільки для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, хоч Сполучені Штати вважають, що Росія нібито хоче завершення війни, риторика та дії влади країни агресорки - зовсім інші.

"Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну. Але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали — і як офіційні розпорядження їхній армії", — повідомив глава держави.

Президент зауважив, що важливо, що подібний настрій Росії вказує на те, що вони збираються підривати дипломатію. Так, різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах будуть прикривати бажання знищити Україну та громадян, бажання добитися легітимізації викрадення українські землі, а такоє землі Європи, які у Росії можуть колись назвати "історично" своїми.

Зеленський наголосив, що потрібен реальний захист від "російської історії божевілля". Нині триває робота з усіма західними партнерами, щоб такий захист дійсно був.

"Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні рішення. І потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну та роботу на досягнення безпеки", — додав він.

ForUA нагадує, що 17 грудня російський диктатор Володимир Путін, виступаючи на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ, заявив, що Росія має намір "звільнити свої історичні землі" військовим шляхом, якщо Україна та її закордонні партнери відмовляться від переговорів.