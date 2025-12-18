﻿
Зеленський підтримав ідею онлайн-голосування та окреслив умови завершення війни

Президент України Володимир Зеленський зробив низку важливих заяв щодо внутрішньої політики та ситуації на фронті. Зокрема, глава держави висловив підтримку впровадженню онлайн-голосування, проте уточнив, що цей формат розглядається виключно для президентських виборів. Питання проведення виборів до Верховної Ради або місцевих органів влади наразі не розглядається.

Щодо міжнародної підтримки та економічного тиску на агресора, президент наголосив на важливості репараційного кредиту від ЄС. За його словами, якщо Україна не отримає ці кошти, Путін може відмовитися від дипломатичного шляху та вирішить продовжувати війну. Водночас Зеленський зауважив, що російська економіка вже не здатна підтримувати бойові дії у колишніх обсягах.

Важливі тези з виступу президента:

  • Дипломатія та завершення війни. Війна має завершитися перемовинами, і Україна зацікавлена в тому, щоб це сталося якнайшвидше. Наразі прямих сигналів про відмову Росії від мирної угоди немає. США продовжують пошук компромісних рішень щодо Донбасу.
  • Обороноздатність та мобілізація. Чисельність Збройних Сил України повинна залишатися на рівні щонайменше 800 тисяч осіб для забезпечення ефективного захисту країни.
  • Міжнародна допомога та вплив. США розглядають надання фінансової допомоги Україні, яка включатиме кошти на відновлення. Президент також відзначив успіх свого звернення з Куп’янська, яке, на його думку, суттєво вплинуло на позицію західних партнерів і довело неспроможність тверджень Путіна про контроль над нібито окупованими територіями.
 Автор: Галина Роюк

