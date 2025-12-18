Зеленський підтримав ідею онлайн-голосування та окреслив умови завершення війни

Президент України Володимир Зеленський зробив низку важливих заяв щодо внутрішньої політики та ситуації на фронті. Зокрема, глава держави висловив підтримку впровадженню онлайн-голосування, проте уточнив, що цей формат розглядається виключно для президентських виборів. Питання проведення виборів до Верховної Ради або місцевих органів влади наразі не розглядається.

Щодо міжнародної підтримки та економічного тиску на агресора, президент наголосив на важливості репараційного кредиту від ЄС. За його словами, якщо Україна не отримає ці кошти, Путін може відмовитися від дипломатичного шляху та вирішить продовжувати війну. Водночас Зеленський зауважив, що російська економіка вже не здатна підтримувати бойові дії у колишніх обсягах.

Важливі тези з виступу президента: