Нова ударна бригада Швеції та Фінляндії буде розміщуватись біля кордону з РФ

Одразу дві країни НАТО, серед яких Швеція і Фінляндія, створили нову ударну бригаду, до якої увійшли близько 4-5 тис. військовослужбовців. Вона розміщуватиметься у фінській Лапландії – біля кордону з Росією.

Про це повідомляє видання Iltalehti з посиланням на джерела НАТО.

У матеріалі йдеться, що ядром нового підрозділу стане механізована бригада Норрботтен зі Швеції, яка спеціалізується на веденні бойових дій в зимових умовах.

Вона складається з п’яти батальйонів і підрозділів забезпечення.

Як стверджують джерела, крім шведів, до складу бригади увійдуть військовослужбовці з Норвегії та Данії, що зробить її переважно скандинавською.

Штаби бригади планують розмістити у фінських містах Рованіемі та Соданкюля.

За словами співрозмовників, озброєння для нової бригади вже розмістили в Лапландії.

Зокрема, туди передали шведські самохідні гаубиці Archer, що сприятиме швидшому приведенню військовослужбовців у бойову готовність.

Джерела зазначають, що у разі збройного конфлікту бригаду прикриватимуть з повітря британські винищувачі Eurofighter і F-35, а також вертольоти Apache.

Відповідний оперативний план схвалив командувач європейськими військами НАТО генерал Олексій Грінкевич, повідомили співрозмовники.

За їхніми словами, навчання бригади мають розпочатися найближчим часом на полігоні Роваярві.

 

 Автор: Сергій Ваха

Популярнi статтi