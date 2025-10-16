Китайські науковці створили платформу для перекладу тексту жестовою мовою

Китайські вчені розробили штучний інтелект, який допомагає людям з порушенням слуху спілкуватися без бар’єрів.

Стартап Limitless Mind створив платформу для перекладу письмового тексту жестовою мовою і навпаки, пише South China Morning Post.

Як працює інновація

Розробка використовує легку ШІ-модель, що може працювати на мобільних пристроях або інтегруватися у розумні окуляри. Віртуальні аватари перекладають текст жестовою мовою або показують його у режимі реального часу – це дозволяє людям легше розуміти співрозмовника.

Проєкт вже зацікавив місцеву владу та індустріальні парки, які готові підтримати його комерційне впровадження. Як зазначає ініціатор і керівник стартапу Limitless Mind Сю Цзюнлун, його команда прагне не просто створювати нові технології, а розробляти рішення, що відповідають реальним суспільним потребам.

– Такі інструменти допоможуть студентам з інвалідністю навчатися ефективніше, пацієнтам — полегшать спілкування з лікарями, а на роботі – зменшать ризик дискримінації, – пояснив Сю Цзюнлун.

Команда працює також над технологіями, які зможуть розпізнавати рухи губ і перетворювати їх на текст, а в майбутньому – навіть інтерпретувати сигнали мозку у слова. Такі рішення можуть стати проривом для людей з порушеннями мовлення чи руху.

За прогнозом, опублікованим у Chinese Medical Journal, до 2060 року понад 240 млн жителів Китаю можуть мати різні ступені втрати слуху – це удвічі більше, ніж у 2015-му. Саме тому вчені наголошують на важливості розвитку інклюзивних технологій уже сьогодні.

ШІ для емпатії та підтримки

Ще один напрям досліджень команди – створення систем емоційної підтримки. Разом із компанією Mind with Heart Robotics вони розробляють роботів-компаньйонів і електронних “домашніх улюбленців”, які аналізують вираз обличчя людини й розпізнають її емоційний стан. Це може допомогти, зокрема, дітям із аутизмом, яким складно висловлювати почуття.

Команда китайських розробників та науковців також досліджує використання штучного інтелекту в медичній діагностиці — алгоритми навчають розпізнавати незначні зміни обличчя, що можуть свідчити про захворювання.

Раніше стало відомо, що вчені Європейської лабораторії молекулярної біології створили технологію з використанням ШІ, яка, спираючись на закономірності у медичних історіях хвороб, може прогнозувати ризик розвитку понад тисячі патологій із точністю 70%.