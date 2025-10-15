﻿
Свiт

НАТО намагається виробити єдині правила щодо збивання російських винищувачів

У НАТО тривають переговори про єдині правила реагування на винищувачі, які порушують повітряний простір Альянсу, зокрема щодо їхнього збивання.

Це питання - одна з тем зустрічі міністрів оборони держав НАТО в Брюсселі. Проти автоматичного збивання виступає генеральний секретар Марк Рютте, повідомляє Польське радіо

Наразі кожна країна має власні процедури, які дещо відрізняються. І це, як підкреслив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, ускладнює ситуацію. Тому Нідерланди - за гармонізацію. «Коли ситуація ускладнюється, коли F-35 здіймаються у повітря, для всіх має бути зрозуміло, які правила. Потрібно знати це заздалегідь», - додав Рубен Брекельманс. У схожому тоні висловлювався міністр оборони Швеції.

Генеральний секретар НАТО вважає, що однозначно не повинно бути автоматизму у збиванні російських літаків, які порушать повітряний простір Альянсу умисно чи випадково. «Потрібно бути абсолютно впевненими, чи становлять вони загрозу», - сказав Марк Рютте. Він додав, що збивати слід лише тоді, коли буде безпосередня загроза для НАТО. Те саме стосується дронів.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАТОлітакисамітМарк Рюттедрони
