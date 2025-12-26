Колишнього голову СБУ звинувачують у спробі захоплення державної влади

Колишньому начальнику управління СБУ у Харківській області повідомлено про підозру у спробі захоплення державної влади під час війни.

"За даними слідства, після початку повномасштабної агресії рф підозрюваний, обіймаючи керівну посаду, вчинив дії, спрямовані на насильницьке захоплення державної влади та захоплення будівлі органу державної влади", - повідомляє Офіс генпрокурора.



ДБР повідомляє, що зловмисник володів інформацією про проведення ЗС РФ 24 лютого 2022 року наступальної операції на територію України та був переконаним у її успішності. Офіс генпрокурора зазначає, що, використовуючи службове становище, він організував незаконні дії з метою усунення керівника Харківської обласної державної адміністрації від виконання повноважень, а також дезінформував підлеглих і ініціював поширення завідомо неправдивої інформації, що могло призвести до дестабілізації ситуації у прифронтовому регіоні.



Зазначені дії були вчинені в особливий період воєнного стану та створювали реальну загрозу безперервному функціонуванню органів державної влади і системи оборони України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Прокурори Офісу генерального прокурора вже підтримують публічне обвинувачення щодо цього ж колишнього правоохоронця у Шевченківському районному суді м. Києва у справі про державну зраду, умисне невиконання наказу та самовільне залишення місця несення служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК України). Фігурант вже сплатив понад 4,2 млн. грн. застави.

Фото: Офіс генпрокурора.