В «Укренерго» заявили про покращення ситуації зі світлом

Стан енергосистеми України станом на ранок 26 грудня поступово стабілізується, попри регулярні російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

За його словами, російські війська практично щодня атакують енергетичні об’єкти за допомогою дронів, артилерії та інших засобів ураження. Водночас, як наголосив очільник компанії, на сьогодні ситуація в енергосистемі демонструє позитивну динаміку.

«Складно пригадати ніч — чи то різдвяну, чи будь-яку іншу — без ударів по енергетиці. Росіяни постійно запускають дрони й обстрілюють наші об’єкти. Але станом на ранок ситуація покращується», — зазначив Зайченко.

Він підкреслив, що ремонтні бригади розпочинають відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволяють безпекові умови. Результати цієї роботи споживачі бачать у режимі реального часу — електропостачання наразі є в кожній оселі.

Зайченко пояснив, що пом’якшення графіків відключень на Різдво, а подекуди й повна відсутність обмежень, не були пов’язані з будь-яким переспрямуванням електроенергії.

«Про переспрямування мова не йде. Це результат самовідданої роботи ремонтних бригад “Укренерго”, операторів систем розподілу та фахівців з відновлення генерації», — наголосив він.

За словами керівника «Укренерго», завдяки спільним зусиллям енергетиків вдалося відновити об’єкти, які зазнали значних пошкоджень під час останньої масованої ракетної атаки, та забезпечити українцям можливість користуватися електроенергією протягом більшої частини доби.