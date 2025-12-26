Мистецтво з металу та досвіду: скульптор із Бердянська створив у Вишневому пам’ятник легендарному дрону

У місті Вишневе відкрили незвичний культурний об'єкт — інтерактивний пам’ятник легендарному безпілотнику-бомбардувальнику Баба Яга. Скульптура, що з'явилася в місцевому парку, стала символом вдячності громаді за постійну підтримку захисників у межах проєкту ГУР дякує.

Ініціатором створення пам’ятника став меценат та блогер Ігор Омелянович. За його словами, ідея виникла як відповідь на складні часи для волонтерських зборів. Щоб привернути нову увагу до потреб війська, він вирішив поєднати мистецтво з актуальними запитами фронту, звернувшись по допомогу до міської ради Вишневого та військових.

Над втіленням задуму працював майстер із Бердянська, який через окупацію рідного міста переїхав на захід України. Скульптор працював безкоштовно, а виробник безпілотників надав необхідні матеріали.

В основі образу лежить реальний дрон однієї з перших моделей, які через специфічну форму називали табуретками. Цей апарат уже відпрацював свій ресурс на передовій. Тепер, після технічної переробки та видалення акумуляторів, він увіковічений у металі як частина сучасної військової культури України.

Під час урочистого відкриття міський голова Ілля Діков підкреслив, що головна мета такої співпраці — збереження життів захисників. Він запевнив, що громада продовжить допомагати Збройним силам до самої перемоги.