Велика Британія 15 жовтня розширила список санкцій щодо Росії – про це йдеться на сайті британського уряду. Загалом до нього внесли 91 юидичну й фізичну особу, зокрема, найбільші нафтові компанії «Роснєфть» та «Лукойл».

Крім того, санкції запровадили щодо 51 судна, які пов’язують із так званим тіньовим флотом, і проти низки банків, серед яких «Трансбудбанк», «Примсоцбанк», «ББР банк», «Солид банк». Під санкції потрапила також російська Національна система платіжних карток та низка громадян.

Загалом до списку санкцій сьогодні внесли 90 осіб та організацій, серед яких у тому числі й китайські, індійські та сінгапурські компанії.

Як обґрунтування вжитих заходів британський уряд зазначає, що «Роснєфть» і «Лукойл» потрапили до списку через «ведення бізнесу в секторі, що має стратегічне значення для уряду Росії, а саме в енергетичному секторі».

Держкорпорація «Роснєфть» входить до санкційного списку Європейського Союзу. Британія стала першою із країн G7, яка запровадила санкції проти «Лукойлу». ЄС зараз обговорює можливість запровадити санкції проти цієї компанії, США санкцій проти цих компаній не запроваджували.