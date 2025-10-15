Одна з країн ЄС скасовує ключові програми підтримки для українських біженців

Уряд Латвії офіційно затвердив зміни до законодавства щодо підтримки цивільного населення України. Зміни передбачають припинення низки заходів допомоги, зокрема, спрямованих на працевлаштування та ініціативи з самозайнятості. Міністерство вважає, що поточна підтримка втратила свою актуальність. Чому так, розповідає Delfi.

Чому Латвія скоротить допомогу для біженців?

Ситуація на ринку праці в Латвії для громадян України поступово поліпшується. Міністерство фінансів повідомило, що станом на червень 2025 року в країні налічувалося 9 909 українців, які перебувають у трудових відносинах.

Як відомо, Кабінет міністрів Латвії виділив 65 мільйонів євро на комплексний план підтримки цього року, а 39,7 мільйона євро – зарезервовано на 2026 рік. Однак у зв'язку зі скороченням фінансування було переглянуто спектр заходів підтримки та послуг, доступних цивільному населенню України.

Наразі Латвія пропонує одноразову допомогу на відкриття власної справи в розмірі однієї мінімальної місячної заробітної плати для громадян України, які працевлаштувалися або вирішили стати самозайнятими.

"З урахуванням того, що українці беруть участь у латвійському ринку праці та займаються господарською діяльністю, а також наявність інших загальних механізмів підтримки зайнятості, продовження підтримки втратило актуальність", – вважають у Міністерстві.

При цьому українці й надалі матимуть доступ до послуг, що надаються Державною службою зайнятості, на рівні з громадянами Латвії.

Що передбачають зміни для українців у Латвії?

Законопроєкт передбачає, що надалі громадяни України матимуть такі самі пільги на проїзд субсидованими регіональними маршрутами, як і інші категорії пільговиків, зауважують на порталі Ukraine to Latvia.

Ключові зміни:

Медичні послуги: Українці більше не будуть звільнятися від сплати пацієнтського внеску, необхідного для отримання медичних послуг. Попри цю зміну, вони й надалі матимуть доступ до медичних послуг, що фінансуються державою, нарівні з особами, застрахованими в системі державного обов'язкового страхування Латвії.

Тварини: Громадяни України будуть нести відповідальність за витрати, пов'язані з реєстрацією тварин і дотриманням обов'язкових санітарних вимог.

Транспорт: Українці матимуть пільги на проїзд субсидованими регіональними маршрутами, як і інші пільгові категорії.

Працевлаштування та самозайнятість: Припиняється низка заходів допомоги, зокрема одноразова допомога на відкриття власної справи.

Важливо зазначити, що ці поправки ще мають бути схвалені парламентом, перш ніж набудуть чинності.

Нагадаймо, раніше стало відомо,що Німеччина посилює правила: українські біженці можуть втратити виплати.