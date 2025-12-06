﻿
Свiт

Швеція скорочує допомогу п'ятьом країнам, щоб збільшити підтримку України

Швеція скорочує допомогу п'ятьом країнам, щоб збільшити підтримку України

Швеція оголосила, що протягом найближчих років поступово відмовиться від фінансової допомоги розвитку для п’яти країн і спрямовуватиме вивільнені кошти на підтримку України. Про це 5 грудня повідомив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Бенджамін Дуса, якого цитує Reuters.

Він наголосив, що Україна є головним напрямом шведської допомоги, тому уряд планує збільшити її обсяг до щонайменше 10 мільярдів крон — це приблизно 1,06 мільярда доларів — у 2026 році.

Щоб забезпечити таке фінансування, Стокгольм поступово припинить програми підтримки Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії. «Не існує секретної друкарні банкнот для цілей допомоги, і гроші мають звідкись братися», — зазначив Дуса.

Таке рішення дасть змогу вивільнити понад 2 мільярди крон протягом двох років. Ці кошти планують переорієнтувати на підтримку України, передусім для відновлення її енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що Швеція передала Україні 8 самохідних гаубиць Archer із власних запасів у 2023 році. У рамках нової підтримки 2025 року Швеція замовила для України ще 18 Archer-систем. Загалом це означає, що після поставки нових Archer їхній потенційний парк для України може сягнути 44 одиниць.

Крім артилерії, Швеція передає Україні бронетранспортери Pbv 302 — весь свій парк таких машин, орієнтовно кількістю близько 170 одиниць.

Також до української армії надійшли сотні вантажівок, понад 1 мільйон одиниць 12.7-мм боєприпасів, 1500 протитанкових ракет TOW, 200 інших протитанкових засобів та комплект піхотного спорядження — усе це у межах одного з великих пакетів допомоги.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

допомогаЩвеціяБенджамін Дуса
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Держава переклала відповідальність за мобілізацію на військових, а тепер не може їх захистити, - Решетилова
Суспiльство 05.12.2025 17:31:54
Держава переклала відповідальність за мобілізацію на військових, а тепер не може їх захистити, - Решетилова
Читати
День волонтера: в Україні вшановують тих, хто щодня наближає Перемогу
Суспiльство 05.12.2025 17:00:41
День волонтера: в Україні вшановують тих, хто щодня наближає Перемогу
Читати
У Кремлі висміяли Мерца
Полiтика 05.12.2025 16:52:49
У Кремлі висміяли Мерца
Читати

Популярнi статтi