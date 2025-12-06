Швеція скорочує допомогу п'ятьом країнам, щоб збільшити підтримку України

Швеція оголосила, що протягом найближчих років поступово відмовиться від фінансової допомоги розвитку для п’яти країн і спрямовуватиме вивільнені кошти на підтримку України. Про це 5 грудня повідомив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Бенджамін Дуса, якого цитує Reuters.

Він наголосив, що Україна є головним напрямом шведської допомоги, тому уряд планує збільшити її обсяг до щонайменше 10 мільярдів крон — це приблизно 1,06 мільярда доларів — у 2026 році.

Щоб забезпечити таке фінансування, Стокгольм поступово припинить програми підтримки Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії. «Не існує секретної друкарні банкнот для цілей допомоги, і гроші мають звідкись братися», — зазначив Дуса.

Таке рішення дасть змогу вивільнити понад 2 мільярди крон протягом двох років. Ці кошти планують переорієнтувати на підтримку України, передусім для відновлення її енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що Швеція передала Україні 8 самохідних гаубиць Archer із власних запасів у 2023 році. У рамках нової підтримки 2025 року Швеція замовила для України ще 18 Archer-систем. Загалом це означає, що після поставки нових Archer їхній потенційний парк для України може сягнути 44 одиниць.

Крім артилерії, Швеція передає Україні бронетранспортери Pbv 302 — весь свій парк таких машин, орієнтовно кількістю близько 170 одиниць.

Також до української армії надійшли сотні вантажівок, понад 1 мільйон одиниць 12.7-мм боєприпасів, 1500 протитанкових ракет TOW, 200 інших протитанкових засобів та комплект піхотного спорядження — усе це у межах одного з великих пакетів допомоги.