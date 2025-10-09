Німеччина посилює правила: Українські біженці можуть втратити виплати

З 2025 року в Німеччині набирає чинності масштабна реформа соціальної допомоги Bürgergeld, відома як «Нове базове забезпечення». Ці зміни можуть безпосередньо вплинути на українських біженців, які отримують ці виплати.

Що передбачає реформа?

Головна зміна полягає у значному посиленні відповідальності одержувачів допомоги за співпрацю з Jobcenter:

Скорочення виплат: Якщо людина пропускає призначені зустрічі в Jobcenter або відмовляється від запропонованої роботи (без поважної причини), розмір допомоги може бути скорочений на 30% .

Призупинення виплат: У разі повторних або більш серйозних порушень виплати можуть бути призупинені повністю.

Ця реформа спрямована на посилення мотивації до пошуку роботи та більш активну інтеграцію на ринку праці.

Кого стосуються зміни?

Оновлені правила торкнуться близько 5,5 мільйона одержувачів допомоги Bürgergeld. Серед них і українські біженці, які:

Офіційно проживають у Німеччині з тимчасовим захистом (§24 AufenthG) .

Отримують соціальні виплати саме через Jobcenter.

Важливо: Зміни не стосуються класичних шукачів притулку, які отримують допомогу за іншим законом (AsylbLG).

Українцям, які отримують Bürgergeld, варто уважно стежити за повідомленнями від своїх Jobcenter і відповідально ставитися до всіх призначених зустрічей та пропозицій працевлаштування, щоб уникнути скорочення або призупинення фінансової допомоги.

