Уряд Нідерландів перед відставкою ухвалив новий пакет фіндопомоги Україні на 700 млн євро

Уряд Нідерландів, що завершує свою каденцію, ухвалив рішення виділити Україні додаткові 700 млн євро у 2025 році. Про це повідомляє NOS.

Додаткове фінансування стало можливим завдяки тому, що частина міністерств не встигне використати свої бюджетні ресурси до кінця року. Саме з цих залишків і сформують новий пакет допомоги. Зокрема, кошти надійдуть із Фонду бюджету на оборонне обладнання та з бюджету Міністерства закордонних справ, де низку проєктів відклали.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Нідерланди вже надали Україні 13,5 млрд євро військової допомоги та близько 3,5 млрд євро іншої підтримки.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди виділять 35 млн євро на зимове забезпечення української армії, а також додаткові 250 млн євро на закупівлю американського озброєння для ЗСУ.