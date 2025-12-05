﻿
Суспiльство

Тисячі українських біженців можуть депортувати з Ізраїлю

Статус групового захисту, який дозволяє українським біженцям жити і працювати в Ізраїлі з 2022 року, завершується у грудні.

За даними ізраїльського видання Haaretz, тисячі громадян України можуть зіткнутися з депортацією до кінця 2025 року, оскільки влада Ізраїлю досі не ухвалила рішення про продовження цього статусу.

Цей груповий захист був запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії і дозволяв українцям, які прибули до Ізраїлю, легально перебувати в країні та працювати.

Невизначеність щодо його продовження створює загрозу для тисяч людей, чиє майбутнє в Ізраїлі тепер залежить від рішення уряду.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

біженціІзраїльдепортація
